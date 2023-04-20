Проект третьего моста через Каму отправлен на экспертизу

Проект строительства третьего моста через Каму передан на госэкспертизу. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. После получения положительного заключения госэкспертизы будут объявлены торги на право возведения мостового сооружения.

Напомним, выход нового моста через Каму планируется на створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тысяч автомобилей. Построить мост планируется к 2027 году. В краевом правительстве уточнили, что окончательная стоимость объекта будет определена после получения заключения госэкспертизы.