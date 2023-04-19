На Комсомольском проспекте собственники 12 домов не разрешают установить архитектурную подсветку

Власти Перми продлили сроки проекта по оснащению домов на Комсомольском проспекте архитектурной подсветкой до ноября 2023 года. Начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на заседании комитета гордумы объяснил, что 12 из 87 домов до сих пор не дали согласия на проведение работ. Взамен собственники домов требуют от представителей власти благоустроить придомовые территории.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Перми направят в этом году на подсветку Комсомольского проспекта 148 миллионов рублей.