18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

На Комсомольском проспекте собственники 12 домов не разрешают установить архитектурную подсветку

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Виталий Кокшаров

Власти Перми продлили сроки проекта по оснащению домов на Комсомольском проспекте архитектурной подсветкой до ноября 2023 года. Начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на заседании комитета гордумы объяснил, что 12 из 87 домов до сих пор не дали согласия на проведение работ. Взамен собственники домов требуют от представителей власти благоустроить придомовые территории.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Перми направят в этом году на подсветку Комсомольского проспекта 148 миллионов рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: