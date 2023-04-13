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Стартовало онлайн-голосование за новые проекты благоустройства в Перми

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59.gorodsreda.ru

С 15 апреля стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил мэр города Алексей Демкин, чем больше голосов будет отдано за проект — тем больше шансов получить на него финансирование.

Проголосовать можно будет до 31 мая на специальном сайте za.gorodsreda.ru за один из трех объектов: долину реки Данилихи, парк культуры и отдыха в Кировском районе и 64-ый квартал эспланады (между Театром-Театром и улицей Крисанова).

Информационный обзор редакции

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