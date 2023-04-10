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В Перми начали сносить последний киоск возле ЦУМа

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Фото: Виталий Кокшаров

В Перми начался снос последнего торгового павильона «Цветы» на пересечении Ленина и Комсомольского проекта. Ранее торговый объект и участок под ним были выкуплены муниципалитетом. В начале апреля доступ в павильон был закрыт — цветочный магазин переехал в другое место.

Глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале сообщил, что до конца года на этом участке начнутся работы по благоустройству, а также будет установлен арт-объект в виде доисторической ракушки. Высота ракушки – 3 метра, ее лопасти будут подсвечиваться светодиодами. Разработчиком проекта выступил городской Институт территориального планирования.

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