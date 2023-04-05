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Власти Пермского края показали схему развязок для третьего моста через Каму

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Проект третьего моста через Каму в Перми готов к прохождению госэкспертизы. Об этом на совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщили представили Министерства транспорта Прикамья и проектно-изыскательского института «Гео-Проект». После получения положительного заключения госэкспертизы будут объявлены торги на право возведения моста.

Фото: министерство транспорта Пермского края
Фото: министерство транспорта Пермского края
Фото: министерство транспорта Пермского края

Проект включает в себя: мост, путепровод тоннельного типа, кольцевые эстакады и развязки. Строительство моста пройдет в шесть этапов: от переустройства площади Гайдара до строительства развязки на пересечении ул. Докучаева, Дружбы, Спешилова и Якутской. Помимо этого, на левом берегу реки проектом предусмотрена реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова, а также строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова.

Фото: министерство транспорта Пермского края
Фото: министерство транспорта Пермского края
Фото: министерство транспорта Пермского края

Власти отмечают, что окончательная стоимость объекта будет определена после получения заключения госэкспертизы. Ориентировочные сроки строительства – 2024-2027 годы.

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