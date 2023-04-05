Власти Пермского края показали схему развязок для третьего моста через Каму

Проект включает в себя: мост, путепровод тоннельного типа, кольцевые эстакады и развязки. Строительство моста пройдет в шесть этапов: от переустройства площади Гайдара до строительства развязки на пересечении ул. Докучаева, Дружбы, Спешилова и Якутской. Помимо этого, на левом берегу реки проектом предусмотрена реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова, а также строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова.