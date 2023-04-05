Променад в сквере на нижней части набережной Камы обновят к лету

Летом в Перми после капитального ремонта откроют променад в сквере на нижней части набережной Камы у здания речного вокзала. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», на территории будущего сквера демонтированы старые пешеходные дорожки и лестницы, выполнено устройство сети водоснабжения объекта. Сейчас идут работы по бетонированию фундаментов под амфитеатр на берегоукреплении. Подрядчик приступил к обустройству дорожек и фундамента под новую лестницу, а также к монтажу пандуса для маломобильных групп.