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В Перми возобновился ремонт площади Трех столетий

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Светлана Соболева

В Перми после зимней «паузы» стартовал капитальный ремонт площади Трех столетий — участка между зданиями по улице Монастырской, 2 и Монастырской, 3а. Как сообщает пресс-служба городской администрации, завершить капитальный ремонт площади планируется в июне 2023 года.

В рамках капитального ремонта будет выполнено устройство сетей наружного освещения, укладка дорожного покрытия проезжей части и тротуаров. Запланировано и благоустройство пешеходной зоны – установка скамеек, кадок для саженцев, озеленение. После ремонта потоки транспорта и пешеходов будут разделены. Парковка будет вынесена за пределы кругового движения и разместится рядом со зданием по Монастырской, 2. 

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