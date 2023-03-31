В Перми завершено проектирование третьего моста через Каму

В Перми раньше срока завершено проектирование третьего моста через Каму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова.

«Проектирование завершено. Мы в апреле должны зайти в госэкспертизу, а в течение двух-трех месяцев – получить ее положительное заключение. Планы – в 2024 году зайти в строительство», – пояснил министр.

Напомним, новый мост через Каму в Перми планируется построить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тысяч автомобилей. Построить мост планируется к 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 45 млрд рублей.