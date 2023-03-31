Посмотрите, как будет выглядеть новый экопарк в долинах рек Егошихи и Данилихи

В долине реки Егошихи запланировано обустройство трех участков экопарка. Участок вблизи устья Егошихи обеспечит пешеходную доступность к культурно-креативному кластеру «Завод Шпагина» в историческом центре города. По тропе Мурчисона можно будет дойти до обнажений медистых песчаников пермского периода и музея современного искусства PERMM.

Обустроенный участок в районе Средней дамбы будет выполнять рекреационную и образовательную функцию. Здесь появится визит-центр с лекторием и кафе, зона для мастер-классов, детские площадки, беседки. По склону предусмотрены спуски, а через Егошиху будет проложен новый мостик.