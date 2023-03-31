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Посмотрите, как будет выглядеть новый экопарк в долинах рек Егошихи и Данилихи

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Власти Перми заключили муниципальный контракт по обустройству экопарка «Егошихинская долина» в долинах рек Егошихи и Данилихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В экопарке будут оборудованы пешеходные экологические тропы с деревянным и металлическим настилом, смотровые площадки и визит-центры с лекторием и детскими мастерскими. Кроме того, будут созданы входные группы, обустроены места отдыха, спортивные и детские площадки.

Фото: пресс-служба администрации Перми
Фото: пресс-служба администрации Перми
Фото: пресс-служба администрации Перми

В долине реки Егошихи запланировано обустройство трех участков экопарка. Участок вблизи устья Егошихи обеспечит пешеходную доступность к культурно-креативному кластеру «Завод Шпагина» в историческом центре города. По тропе Мурчисона можно будет дойти до обнажений медистых песчаников пермского периода и музея современного искусства PERMM.

Обустроенный участок в районе Средней дамбы будет выполнять рекреационную и образовательную функцию. Здесь появится визит-центр с лекторием и кафе, зона для мастер-классов, детские площадки, беседки. По склону предусмотрены спуски, а через Егошиху будет проложен новый мостик.

Фото: пресс-служба администрации Перми

На участке «Красные Казармы» запланировано обустроить визит-центр, площадку для йоги, воркаут площадку, детскую зону, место отдыха с подходом к воде и экотропу.

Срок окончания выполнения работ — ноябрь 2024 года. В этом году планируется отремонтировать первый участок, примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку.

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