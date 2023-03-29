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Строительство студенческого кампуса в Камской долине начнется с возведения гостиницы

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t.me/mahonin59

В ближайшее время начнется планирование объектов межвузовского студенческого кампуса в Перми. Строительство объекта будет поэтапным: сначала планируется возведение гостиничного комплекса на 5 тысяч мест, затем физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, конгресс-центра, учебно-лабораторных пространств. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на рабочем совещании с главой Минобрнауки Валерием Фальковым

Напомним, студенческий кампус появится на улице Маршала Жукова в микрорайоне Камская долина и займет площадь более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2026 года.

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