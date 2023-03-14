В Перми в сквере Гоголя установят газовые фонари

К 300-летнему юбилею Перми в сквере им. Гоголя установят пять фонарей с газовыми горелками. Как рассказали в пресс-службе администрации города, новые фонари будут практически точными копиями тех, что размещены в Александровском саду Петербурга.

Также в планах по ремонту сквера им. Гоголя — обновить дорожную плитку, отремонтировать спортивную площадку, установить урны и скамейки. В обновленном саду появятся несколько зон отдыха, детская площадка. Подрядчик уже разобрал старые пешеходные дорожки в сквере, также завершено обустройство коммуникаций для наружного освещения и видеонаблюдения, устройство ливневой канализации.