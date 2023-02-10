Здание бывшего хлебозавода №1 в Перми купили за 38,7 миллионов рублей

Власти Перми подвели итоги конкурса о продаже здания бывшего хлебозавода №1 на улице Окулова, 73а. Победителем признан Всеволод Юшков, он предложил за здание 38 млн 761 тыс. 523 рублей, при стартовой стоимости 28 млн рублей.

Напомни, здание хлебозавода было построено в конце девятнадцатого века и является памятником культурного наследия. В начале января 2023 года здание было выставлено на торги. Новый владелец будет вправе использовать здание, но с учетом требований, установленных охранным обязательством. Главным условием его продажи была реставрация. Проект развития этого участка предполагает многофункциональную застройку – жилье, апартаменты, торговые объекты и офисы.