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В Перми объявлен аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо

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Фото: t.me/permadmin

В Перми объявлен аукцион на право заключения договора аренды бывшего трамвайного депо на Пермской, 1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Здание депо является объектом культурного наследия регионального значения – это памятник «Депо трамвайное». Так как здание отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, начальная цена аукциона — 1 рубль за 1 кв. метр в год. Отмечается, что основным условием договора будет сохранение и реставрация объекта. Проведение аукциона назначено на 9 марта.

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