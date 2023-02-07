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Власти Перми определили подрядчика на реконструкцию здания Ханнеса Мейера

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Фото: 2gis.ru

Администрация Перми по итогам конкурса определила подрядчика для реконструкции здания на улице Уральской, 110. Победителем стала компания «ЖБК-Строй». По данным, размещенным на портале Госзакупок, стоимость контракта составит 645,6 млн рублей. Средства будут выделены из краевого и городского бюджетов.

В 2023 году подрядчик должен разработать проект реконструкции здания. Работы на объекте стартуют в 2024 году и завершатся до конца 2025 года.

Напомним, дом на улице Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры. Сейчас завершается расселение дома. После чего, здание планируют полностью снести, а на его месте будет построено новое с похожей архитектурой. В здании разместится пермская школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики.

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