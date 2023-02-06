Напротив пермского ЦУМа завершился снос киосков

В центре Перми подрядчики завершили демонтаж киосков, расположенных напротив ЦУМа. С площадки уже убрали строительный мусор. Сейчас продолжает работать цветочный павильон с цветами. Его снесут в марте 2023 года.

Весной на этом участке пройдут работы по благоустройству и установке нового арт-объекта — «Доисторическая ракушка».

Напомним, по решению суда торговые павильоны на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта были изъяты в муниципальную собственность. Снос киосков начался в конце января.