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Напротив пермского ЦУМа завершился снос киосков

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В центре Перми подрядчики завершили демонтаж киосков, расположенных напротив ЦУМа. С площадки уже убрали строительный мусор. Сейчас продолжает работать цветочный павильон с цветами. Его снесут в марте 2023 года.

Весной на этом участке пройдут работы по благоустройству и установке нового арт-объекта — «Доисторическая ракушка».

Напомним, по решению суда торговые павильоны на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта были изъяты в муниципальную собственность. Снос киосков начался в конце января. 

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