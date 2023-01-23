Напротив пермского ЦУМа начался снос киосков

В центре Перми начался снос киосков, расположенных на Комсомольском проспекте напротив ЦУМа. Все торговые точки, которые располагались в павильонах, прекратили работу в ноябре 2022 года. Как сообщает издание «Текст», работу продолжает только цветочный павильон. Он будет работать до марта. После этого тоже пойдет под снос.

Напомним, по решению суда торговые павильоны на Комсомольском проспекте, 25 и 23 были изъяты в муниципальную собственность. Как ранее сообщали власти города, весной на этом участке пройдут работы по благоустройству и на месте киосков установят арт-объект «Доисторическая ракушка».