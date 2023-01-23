18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Напротив пермского ЦУМа начался снос киосков

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

chitaitext.ru

В центре Перми начался снос киосков, расположенных на Комсомольском проспекте напротив ЦУМа. Все торговые точки, которые располагались в павильонах, прекратили работу в ноябре 2022 года. Как сообщает издание «Текст», работу продолжает только цветочный павильон. Он будет работать до марта. После этого тоже пойдет под снос. 

Напомним, по решению суда торговые павильоны на Комсомольском проспекте, 25 и 23 были изъяты в муниципальную собственность. Как ранее сообщали власти города, весной на этом участке пройдут работы по благоустройству и на месте киосков установят арт-объект «Доисторическая ракушка». 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: