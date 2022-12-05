Посмотрите, как может измениться пермский ЦУМ

Московское архитектурное бюро VALUE показали проект развития торгового центра ЦУМ в Перми. Как рассказал соавтор концепции, основатель агентства GS TEAM Андрей Михайловский, ЦУМ должен преобразиться не извне, а усилиями пермских брендов, которые перепроектируют это место для себя.
Авторы проекта предлагают вернуть зданию историческое название Универмаг «Пермь», оригинальную вывеску, наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины. Во дворе торгового центра расположится амфитеатр и спортивная площадка. На крыше — смотровая площадка, ресторан и летний кинотеатр. Зимой на крыше зальют каток.
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