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Посмотрите, как может измениться пермский ЦУМ

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VALUE

Московское архитектурное бюро VALUE показали проект развития торгового центра ЦУМ в Перми. Как рассказал соавтор концепции, основатель агентства GS TEAM Андрей Михайловский, ЦУМ должен преобразиться не извне, а усилиями пермских брендов, которые перепроектируют это место для себя.

VALUE
VALUE
VALUE

Авторы проекта предлагают вернуть зданию историческое название Универмаг «Пермь», оригинальную вывеску, наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины. Во дворе торгового центра расположится амфитеатр и спортивная площадка. На крыше — смотровая площадка, ресторан и летний кинотеатр. Зимой на крыше зальют каток.

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