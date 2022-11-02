В Перми после реконструкции открылся 66-ого квартал эспланады

В Перми завершено благоустройство 66-го квартала эспланады. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Сотни новых деревьев, десятки тысяч квадратных метров газонов, места для игр и отдыха, летний кинотеатр и многое другое – рекомендую посмотреть и оценить всё самим. Особенно красиво здесь будет в теплое время года. К своему юбилею Пермь становится все ярче и комфортнее», – подчеркнул глава региона.

В среднем квартале эспланады обновлены пешеходные дорожки, обустроены зоны отдыха и террасы, оборудован веревочный лабиринт и площадка с подвижными играми и музыкальными инструментами. Помимо этого, появились фудкорт, тактильный сад и уличный кинозал.

На обновленном пространстве высажено большое количество многолетних культур и разнотравья: гортензий, флоксов, шалфея, мяты, полыни, гейхеры и других растений. Площадь цветников составила почти 3 тыс. кв. метров.

Работы здесь начались летом 2020 года. Стоимость проекта порядка 800 млн руб.