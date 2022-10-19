В Перми появится арт-объект «Лампочка Яблочкова»

В Свердловском районе Перми на перекрестке улиц Яблочкова и Солдатова начался монтаж арт-объекта «Лампочка Яблочкова». Это будет конструкция, где в 3D можно будет «очутиться» в лампочке. Архитектурный объект посвящен Павлу Яблочкову — изобретателю дуговой лампы.

Также на территории сквера продолжаются работы по благоустройству. Как сообщается на сайте администрации города, закончен монтаж покрытия для будущей детской площадки, завершается укладка тротуарной плитки и устройство закладных элементов освещения. Сейчас начались работы по озеленению.

Завершение работ запланировано на 2023 год.