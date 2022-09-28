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66-й квартал эспланады в Перми откроется в конце октября

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Фото: Виталий Кокшаров

В центре Перми завершается капитальный ремонт 66-го квартала эспланады. В сквере уже выполнена основная часть работ: закончен монтаж террас и покрытий из сруба, полностью готовы зоны отдыха, верёвочный лабиринт и площадка с подвижными играми и музыкальными инструментами. Сейчас на объекте проводится озеленение: всего будет высажено более 400 деревьев и почти 3 тысячи квадратов цветников. По словам главы Перми Алексея Дёмкина, открытие квартала запланировано в конце октября.

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