66-й квартал эспланады в Перми откроется в конце октября

В центре Перми завершается капитальный ремонт 66-го квартала эспланады. В сквере уже выполнена основная часть работ: закончен монтаж террас и покрытий из сруба, полностью готовы зоны отдыха, верёвочный лабиринт и площадка с подвижными играми и музыкальными инструментами. Сейчас на объекте проводится озеленение: всего будет высажено более 400 деревьев и почти 3 тысячи квадратов цветников. По словам главы Перми Алексея Дёмкина, открытие квартала запланировано в конце октября.