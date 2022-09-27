В Перми на месте зоопарка будет построен сквер

Власти Пермского края в 2023 году планируют начать реновацию участка на улице Монастырская, где сейчас находится зоопарк. Дмитрий Махонин подтвердил, что животные начнут переезжать в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный уже в этом году. Кроме того, губернатор показал проект благоустройства Архиерейского подворья. На этом участке предполагается строительство мемориального комплекса и создание яблоневого сквера. Мемориальная часть будет посвящена пермякам, которые были похоронены на этом участке до революции.