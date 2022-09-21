В Перми появится новый сквер со скейт-парком, эстрадой и зоной отдыха

В микрорайоне Вышка-1 появится новый сквер. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, он расположится на территории более 16 тысяч кв. метров на улице Калгановская, 62.

Территория сквера будет разбита на несколько функциональных зон. Здесь появятся площадь для проведения праздничных мероприятий, игровая зона для детей, спортивная площадка со скейт-парком, тихие зоны отдыха с навесами и скамейками.

Сейчас подрядчик приступил к земляным работам для прокладки коммуникаций, выполняет расчистку и планировку территории, ведет обустройство будущих пешеходных дорожек. Завершить строительство планируется к осени 2023 года.