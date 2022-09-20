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На пермских улицах появилось «умное освещение»

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unsplash.com

В Перми завершаются работы по проекту организации «умного» городского освещения. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, более 10 тысяч старых ламповых уличных светильников будут заменены на новые светодиодные приборы. На данный момент заменено порядка 9 350 уличных светильников: на улицах Мира, Карпинского, Грибоедова, Стахановская, Подлесная, Чкалова, Екатерининская, Газеты Звезда, Белинского, Островского, бульваре Гагарина. Полностью работы по замене освещения планируется закончить до конца октября. Управление светильниками осуществляется дистанционно.

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