На пермских улицах появилось «умное освещение»

В Перми завершаются работы по проекту организации «умного» городского освещения. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, более 10 тысяч старых ламповых уличных светильников будут заменены на новые светодиодные приборы. На данный момент заменено порядка 9 350 уличных светильников: на улицах Мира, Карпинского, Грибоедова, Стахановская, Подлесная, Чкалова, Екатерининская, Газеты Звезда, Белинского, Островского, бульваре Гагарина. Полностью работы по замене освещения планируется закончить до конца октября. Управление светильниками осуществляется дистанционно.