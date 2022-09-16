Возле Театра-Театра высадили голубые ели

Возле пермского Театра-Театра на этой неделе в рамках реконструкции эспланады высадили голубые ели. Как рассказали в администрации города, ели-крупномеры были привезены специально из питомника Казани – их высота составляет до 3,5 метров.

Напомним, ранее на этом участке были убраны старовозрастные больные ели. Одно из деревьев упало во время сильного порыва ветра, после чего было проведено обследование остальных елей. В результате было выявлено, что все они аварийные и сухостойные, несколько деревьев были заражены грибковыми заболеваниями.