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В августе в Перми начнется снос аварийных расселенных домов

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gorodperm.ru

В начале августа в Перми планируется начать работы по сносу аварийных домов в Ленинском и Свердловском районах. Как сообщает глава города Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале, дом на Сибирской, 44, дома на Достоевского, 11, 12, Горького, 6 и Петропавловской, 14 демонтируют в период с августа по сентябрь.

– «Город контрастов» – так иногда говорят про Пермь, где современные новостройки соседствуют с неприглядными аварийными домами. Наша задача – как можно быстрее сносить пустые расселенные дома, которые портят облик города. Если раньше город сносил в основном одно- и двухэтажные дома, то сейчас уже есть необходимость сносить признанные аварийными четырех- и пятиэтажки, – обозначил Алексей Дёмкин.

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