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В Перми начались работы по благоустройству сквера на Слудской горке

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Фото: администрация Перми

В Перми стартовали работы по благоустройству нижнего яруса Слудской горки. Вдоль улицы Петропавловской между Попова и Крисанова уже начали менять газоны, где в дальнейшем будет уложен рулонный газон общей площадью более 18 тыс. кв. метров

Планируется обновить пешеходные дорожки, выполнить монтаж уличного освещения и мест отдыха, организовать спортивные и детские площадки, места для настольных игр, спортивные тренажеры. В сквере высадят березы, груши, клены, черемухи, рябины, а также миндаль, можжевельник, гортензии.

По словам проектировщиков, озеленение будет выполнено небольшими участками, соединенными в блоки в виде геометрических фигур в стиле пэчворк.

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