Посмотрите, как будет выглядеть Черняевский лес! Власти Перми показали архитектурно-планировочные решения по его благоустройству

В рамках проекта в Черняевскому лесу запланировано обустройство 9 модульных входных групп, в том числе 3 главных входов: с улицы Братьев Игнатовых, мест отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна» на улице Подлесной. Для пешеходов, бегунов и велосипедистов будут сформированы организованные маршруты, дорожки которых будут отличаться разным покрытием и цветом.

Общая протяжённость веломаршрутов составит 22,3 км. Это будет большой круг внутри леса и несколько малых от каждой входной группы. В качестве покрытия дорожек предполагается использование песчано-гравийной смеси, на двух участках предлагается применить новую «экологичную» технологию – «каменный ковёр».

В Черняевском лесу появятся информационные центры, пункты проката спортивного оборудования и инвентаря, обустроенные тёплые туалеты, навигационные карты, дополнительные урны, скамейки, качели.