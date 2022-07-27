Посмотрите, как будет выглядеть Черняевский лес! Власти Перми показали архитектурно-планировочные решения по его благоустройству

Глава Перми Алексей Дёмкин 27 июля представил архитектурно-планировочные решения по благоустройству Черняевского леса. Данный проект предполагает благоустройство природных территорий – долин малых рек Данилихи и Егошихи, Черняевского леса, а также реконструкция Егошихинского культурно-мемориального парка. Начать работы планируется уже в этом году. На выполнение благоустройства будет выделено более 1,5 млрд рублей.
В рамках проекта в Черняевскому лесу запланировано обустройство 9 модульных входных групп, в том числе 3 главных входов: с улицы Братьев Игнатовых, мест отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна» на улице Подлесной. Для пешеходов, бегунов и велосипедистов будут сформированы организованные маршруты, дорожки которых будут отличаться разным покрытием и цветом.
Общая протяжённость веломаршрутов составит 22,3 км. Это будет большой круг внутри леса и несколько малых от каждой входной группы. В качестве покрытия дорожек предполагается использование песчано-гравийной смеси, на двух участках предлагается применить новую «экологичную» технологию – «каменный ковёр».
В Черняевском лесу появятся информационные центры, пункты проката спортивного оборудования и инвентаря, обустроенные тёплые туалеты, навигационные карты, дополнительные урны, скамейки, качели.
Власти города сообщают, что в ближайшие два года запланировано капитальный ремонт парка культуры и отдыха Балатово. Сейчас проводится корректировка проектной документации, в ней будут учтены предложения жителей, общественных организаций, экологов. Проектом предусматривается благоустройство главной аллеи, «урбан»-аллеи, детских площадок, скейт-парка. Также в парке планируется создание современного интерактивного визит-центра, где будут проходить экспозиции и мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей и гостей города.
Также в рамках проекта «Зелёное кольцо» планируется обустроить общественные пространства долин реки Егошихи, включая Егошихинский культурно-мемориальный парк и реки Данилихи.
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