Проект спортивной арены в Перми прошел госэкспертизу

Проект многофункциональной спортивной арены прошел госэкспертизу. Об этом сообщили в Градостроительном институте пространственного моделирования и развития «Мирпроект». Строительство арены начнется в этом году. Полностью завершить проект планируется в 2025 году.

Напомним, спортивный объект на 10,5 тыс. мест планируется возвести в Дзержинском районе на улице Локомотивная. Фасад здания будет выполнен из декоративной оболочки, образующей каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Они будут облицованы алюминиевыми панелями трех близких друг к другу цветов – слоновой кости, серо-бежевого и бежево-коричневого.