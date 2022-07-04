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В центре Перми установили переносные кадки с туями и елями

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В Перми на улицах Ленина и Сибирской появились деревья в кадках, выполненных из переработанного пластика. Всего на центральных улицах установлено 12 контейнеров с голубыми елями и туями. На зиму деревья прямо в контейнерах будут перевезены специалистами в муниципальный питомник растений, чтобы в следующем году с наступлением тепла вернуть их обратно.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале рассказал, что мобильное озеленение в дальнейшем запланировано и на других центральных улицах.

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