В Перми на крыше ЦУМа появится смотровая площадка

В Перми планируется провести реновацию торгового центра ЦУМ. Как рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье» собственник здания Александр Кириленко, обновление коснется концепции использования площадей, внутреннего и внешнего облика. Объект планируется сделать более современным и привлекательным, при этом ЦУМ сохранит свое торговое назначение.

Так, торговые отделы будут выполнены в формате open space — площадь без перегородок и деления на отдельные магазины. Правое крыло здания будет отдано под зону фуд-корта. На крыше здания появится смотровая площадка с видом на город. Во дворе торгового центра обустроят парковку на 60 машиномест.

Точные сроки реализации проекта не называются. При этом сообщается, что реновация торгового центра может начаться не ранее чем через год.