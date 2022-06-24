На Комсомольском проспекте в Перми отремонтируют дом с космонавтом, красноармейцем и солдатом

В Перми начался капитальный ремонт здания по адресу Комсомольском проспекте, 67. Подрядчику предстоит заменить старый слой штукатурки, покрасить весь фасад и восстановить архитектурные элементы: лепнину, гирлянды и вензеля вдоль всей горизонтали здания. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, предусмотрено полное сохранение мозаичного панно «Комсомол в решающие моменты истории». Работы запланированы до конца ноября.

Напомним, мозаичное панно было создано в 1978 году художником Голубевым в честь 60-летия революции. Эта работа признана памятником регионального значения.