Власти Перми выбрали архитектурный облик нового моста через Каму

Пермский градостроительный совет выбрал архитектурный облик нового моста через Каму. Экспертному сообществу были представлены три варианта — «Человеколось», «Чекан» и «Пермский ящер».

Победу одержал однопилонный вантовый мост «Чекан». Конструкция пилона выполнена по образу старинного кинжала, датированного 7 веком до н.э. От него в обе стороны тянутся стальные тросы – ванты. Длина моста составит 1085 метров, длина руслового пролета – 339 метров. Строится такой объект с помощью рабочих мостов, обустраиваемых на обеих берегах, и не требует обустройства временных опор. Средняя часть пролетного строения монтируется с воды.

Строительство нового моста планируется в створе площади Гайдара в 2024 году.