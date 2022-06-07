Посмотрите, как будут выглядеть «умные» остановки в Перми

В Перми представили варианты «умных» остановок, которые планируется установить на центральных улицах краевой столицы к 300-летию города.

«Умные» остановки кроме привычных скамеек оборудованы разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, подсветкой, Wi-Fi и интерактивными сенсорными панелями, которые позволят пассажирам построить нужный маршрут и рассчитать время следования по нему на общественном транспорте до места назначения.

При необходимости «умная» остановка проинформирует, через какое время к ней подойдут автобусы. Также, находясь на таких остановках, можно будет узнать последние городские новости, получить информацию о достопримечательностях краевой столицы, ознакомиться с афишей мероприятий и прогнозом погоды. Остановочные павильоны сделаны из антивандальных материалов.

Планируется, что 28 многофункциональных остановок появятся на улицах Ленина и Сибирской.