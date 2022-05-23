В Перми строительство третьего этапа улицы Строителей начнется в этом году

Проект возведения третьего этапа улицы Строителей (от ул. Папанинцев до пл. Гайдара) прошел проверку государственной экспертизы. Как сообщает краевой Минтранс, возведение участка дороги начнется уже в этом году.

В рамках третьего этапа предстоит построить дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Протяженность объекта – 1,45 км. Путепровод на пяти опорах состоит из четырех пролетов общей длиной 268 м (по 67 м каждый).

Согласно проекту, третий этап новой магистрали также будет четырехполосным. Вдоль улицы предусмотрены шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, автобусные остановки, места отдыха, газоны и освещение. Также на основных перекрестках по ходу движения транспорта будет организовано светофорное регулирование. На протяжении всего участка предусмотрена дождевая канализация для отвода воды с проезжей части.

Стоимость работ оценивается в 5,2 млрд руб.