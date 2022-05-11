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В Перми пешеходный мост через Попова откроют к празднованию 300-летия города

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В Перми пешеходный мост через улицу Попова планируют открыть в 2023 году к празднованию 300-летия города. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на ООО «Проспект-Пермь». Сейчас на участке идет перенос инженерных коммуникаций и установлена первая опора.

Кроме того, в Перми планируется построить новый подземный переход под улицей Монастырская около нового МФЦ «Эспланада». Сейчас идет проектирование объекта.

Напомним, надземный пешеходный переход будет расположен в центре Перми и пройдет по улице Советской через улицу Попова.

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