Власти Перми представили дизайн-код благоустройства города

Мэрия Перми представила дизайн-код города — набор четких правил, которые формируют комфортную среду, позволяют улучшить архитектурный облик города

Как сообщает директор городского «Института территориального планирования» Елена Ермолина, при проектировании общественных пространств было важно отобразить городские особенности, «дух места», ретрансляцию бренда города, а также экологичный подход. Отдельно оговаривается очищение среды от визуального «мусора» – избавление от рекламы и иных излишеств, нарушающих целостность и лаконичность окружающей визуальной среды. Повышенное внимание будет направлено на повышение качества озеленения и создание комфортной безбарьерной среды.

Дизайн-код может использоваться как основа для актуализации Правил благоустройства, при составлении технических заданий на разработку проектной документации, при строительстве, проектировании и эксплуатации городских объектов общего пользования, а также для временного оформления городских мероприятий и событий.

Одним из примеров комплексного применения дизайн-кода стала концепция преображения улицы Сибирской.