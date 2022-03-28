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Власти Перми показали, как будет выглядеть здание крематория

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Глава Перми Алексей Дёмкин на своей странице в Telegram показал, как будет выглядеть здание крематория. Объект будет построен на кладбище «Восточное» на Сылвенском тракте, 15.

Фасад будущего здания крематория планируется выполнить в светло-серых и тёмно-серых тонах, также проект предусматривает отделку фасада гранитными и мраморными плитами.

Как сообщает Алексей Дёмкин, полный комплект документации с учётом положительного заключения государственной экспертизы планируется получить не позднее октября 2022 года, после чего начнется строительство. Ранее глава города говорил, что крематорий начнет работу в первом квартале 2023 года.

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