Власти Перми показали, как будет выглядеть здание крематория

Фасад будущего здания крематория планируется выполнить в светло-серых и тёмно-серых тонах, также проект предусматривает отделку фасада гранитными и мраморными плитами.

Как сообщает Алексей Дёмкин, полный комплект документации с учётом положительного заключения государственной экспертизы планируется получить не позднее октября 2022 года, после чего начнется строительство. Ранее глава города говорил, что крематорий начнет работу в первом квартале 2023 года.