Посмотрите, как будет выглядеть новая спортивная арена в Перми

Власти Перми показали, как будет выглядеть многофункциональная спортивная арены в Перми.На фасаде здания будет выполнена декоративная оболочка, образующая каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Они будут облицованы алюминиевыми панелями трех близких друг к другу цветов – слоновой кости, серо-бежевого и бежево-коричневого.

Напомним, современный спортивный объект на 10,5 тыс. мест планируется возвести в Дзержинском районе на Локомотивной. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года, а полностью завершить проект участники рассчитывают за три года.