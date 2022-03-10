В Перми планируют построить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами

В центре Перми на Островского, 68 планируют построить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами. Под единой крышей разместятся две ледовые арены и инфраструктура, необходимая для проведения тренировок и соревнований на коньках. Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, инициатором проекта выступает ООО «Спортивный комплекс «Факел».
Площадь объекта составит порядка 2,8 тыс. кв. метров. Также инвестор планирует возвести открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, который расширит границы уже существующего многофункционального комплекса «Ледовый» (1-я Урожайная, 3А).
На строительство объектов будет выделено 355 млн рублей. Планируется, что крытый ледовый комплекс появится в Перми в конце 2024 года, открытый комплекс начнет свою работу во втором квартале 2026 года.
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