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Урбанистика

В Перми планируют построить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами

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В центре Перми на Островского, 68 планируют построить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами. Под единой крышей разместятся две ледовые арены и инфраструктура, необходимая для проведения тренировок и соревнований на коньках. Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, инициатором проекта выступает ООО «Спортивный комплекс «Факел».

Площадь объекта составит порядка 2,8 тыс. кв. метров. Также инвестор планирует возвести открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, который расширит границы уже существующего многофункционального комплекса «Ледовый» (1-я Урожайная, 3А).

На строительство объектов будет выделено 355 млн рублей. Планируется, что крытый ледовый комплекс появится в Перми в конце 2024 года, открытый комплекс начнет свою работу во втором квартале 2026 года.

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