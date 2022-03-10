В Перми планируют построить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами

В центре Перми на Островского, 68 планируют построить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами. Под единой крышей разместятся две ледовые арены и инфраструктура, необходимая для проведения тренировок и соревнований на коньках. Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, инициатором проекта выступает ООО «Спортивный комплекс «Факел».