Власти Перми восстановят исторический облик Дома ученых

Фонд капитального ремонта определил подрядчика на проведение капитального ремонта фасада в Доме ученых на Комсомольском проспекте, 49. Подрядчику предстоит восстановить исторический облик объекта культурного наследия.

До конца года ООО «ПермСтройМет+» необходимо восстановить фасад здания п-образной формы, а также архитектурные элементы по периметру в виде лепнин, гирлянд, украшавших дом по верхнему периметру. К работам планируется приступить уже в апреле, а завершить — до конца этого года.