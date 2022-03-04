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Урбанистика

Власти Перми восстановят исторический облик Дома ученых

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permkrai.ru

Фонд капитального ремонта определил подрядчика на проведение капитального ремонта фасада в Доме ученых на Комсомольском проспекте, 49. Подрядчику предстоит восстановить исторический облик объекта культурного наследия.

До конца года ООО «ПермСтройМет+» необходимо восстановить фасад здания п-образной формы, а также архитектурные элементы по периметру в виде лепнин, гирлянд, украшавших дом по верхнему периметру. К работам планируется приступить уже в апреле, а завершить —  до конца этого года.

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