Власти Перми заключили контракт на капитальный ремонт набережной в Кировском районе

Администрация Перми заключила муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта набережной в Кировском районе. Как сообщается в пресс-службе города, работы будет выполнять ООО «Техдоргрупп». В ближайшие два года подрядчик оборудует здесь детскую площадку, зоны для тихого отдыха и спорта и выполнит берегоукрепление.

На набережной будет обновлена променадная часть, восстановлено освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны. Подрядчик выполнит благоустройство зоны пляжа, где будет вся необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды. Будут организованы места для размещения кафе и торговых точек. Для любителей моржевания и закаливания планируется установить модульную баню и теплые душевые. На набережной появится архитектурная подсветка.

Особое занимание будет уделено озеленению. Перед подрядчиком стоит задача максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые, благодаря этому на набережной будут созданы естественные зеленые массивы.