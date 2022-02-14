В этом году на улицах Перми установят «умные» светильники

В этом году во всех районах Перми установят новое уличное освещение. Как рассказали в министерстве ЖКХ и благоустройства края, планируется заменить 10 880 светильников уличного освещения на современные светодиодные.

Например, новое оборудование появится на улице Героев Хасана на участке от улицы Белинского до улицы Хлебозаводской. Также система освещения будет обновлена на участках улиц Якутской, Старцева между бульваром Гагарина и улицей Грибоедова, на улице Революции от Центрального рынка до бульвара Гагарина. На Шоссе Космонавтов освещение заменят на участке от Центрального рынка до моста через реку Мулянка.

Современное оборудование позволит включать и выключать уличное освещение на основе календарного графика по времени, а также регулировать его с учетом естественного освещения. При этом управлять этими процессами можно будет удаленно.