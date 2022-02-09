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Урбанистика

Посмотрите, как будет выглядеть набережная в Кировском районе Перми

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В Перми весной этого года начнется реконструкция набережной Камы в Кировском районе. Как сообщил глава города Алексей Дёмкин, это будет современная многофункциональная зона для отдыха, при этом будет сохранена и уникальность этого места.

На набережной будет обновлена променадная часть, восстановлено освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны. Подрядчик выполнит благоустройство зоны пляжа, где будет вся необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды. Будут организованы места для размещения кафе и торговых точек. Для любителей моржевания и закаливания планируется установить модульную баню и теплые душевые. На набережной появится архитектурная подсветка.

Особое занимание будет уделено озеленению. Перед подрядчиком стоит задача максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые, благодаря этому на набережной будут созданы естественные зеленые массивы.

Реализация проекта рассчитана на два года.

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