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Урбанистика

Проект строительства Пермской галереи будет изменен из-за железнодорожных путей

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Генеральный подрядчик строительства нового здания Пермской художественной галереи проводит корректировку проектно-сметной документации объекта. Изменения проекта связаны с наличием действующих железнодорожных путей на перегоне «Пермь-1 – Мотовилиха». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Кроме того, Дмитрий Махонин отметил, что переезд реставрационных мастерских и перемещение части фондов в помещения на Окулова уже начались и закончатся к концу марта.

Напомним, здание Пермской художественной галереи планируется построить на территории завода имени Шпагина на Советской, 1.

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