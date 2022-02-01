Проект строительства Пермской галереи будет изменен из-за железнодорожных путей

Генеральный подрядчик строительства нового здания Пермской художественной галереи проводит корректировку проектно-сметной документации объекта. Изменения проекта связаны с наличием действующих железнодорожных путей на перегоне «Пермь-1 – Мотовилиха». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Кроме того, Дмитрий Махонин отметил, что переезд реставрационных мастерских и перемещение части фондов в помещения на Окулова уже начались и закончатся к концу марта.

Напомним, здание Пермской художественной галереи планируется построить на территории завода имени Шпагина на Советской, 1.