«Дом музыки», галерея, музей и фуд-молл: посмотрите на новую схему объектов на Заводе Шпагина

Краевые власти утвердили обновленную концепцию развития социокультурного пространства на Заводе Шпагина. Она опубликована на сайте правительства Пермского края.

В новой схеме появился «Дом музыки» и Пермская художественная галерея. В самом большом корпусе завода займут площади мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультфильм», пермский краеведческий музей «Пермский период», малый театральный зал. Там же разместятся креативное и мультижанровое пространства, фуд-молл. Существующий лекторий «Точка кипения» продолжит занимать свои площади.