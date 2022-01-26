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Урбанистика

«Дом музыки», галерея, музей и фуд-молл: посмотрите на новую схему объектов на Заводе Шпагина

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Краевые власти утвердили обновленную концепцию развития социокультурного пространства на Заводе Шпагина. Она опубликована на сайте правительства Пермского края.

В новой схеме появился «Дом музыки» и Пермская художественная галерея. В самом большом корпусе завода займут площади мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультфильм», пермский краеведческий музей «Пермский период», малый театральный зал. Там же разместятся креативное и мультижанровое пространства, фуд-молл. Существующий лекторий «Точка кипения» продолжит занимать свои площади.

Фото: сайт правительства Пермского края
Фото: сайт правительства Пермского края

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