В Перми построят Краевую музыкальную школу за 1,9 млрд рублей

Напомним, возвести школу на 350 мест планируется в Дзержинском районе Перми. В здании разместится учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учащихся 12-17 лет. Предполагается, что школа станет единственным учебным заведением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально-одаренных детей.

Для музыкальных занятий в школе оборудуют два многофункциональных репетиционных зала, репетиционные помещения для хора и оркестра, классы углубленной специализации и профессиональной подготовки, музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий и репетиционные классы для самостоятельных занятий. Между помещениями для музыкальных занятий проектом предусмотрены каркасные звукоизоляционные перегородки.

Строительство школы планируется завершить в 2023 году​.