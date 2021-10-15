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Урбанистика

Место для строительства третьего моста через Каму не выбрано

Пермские общественники проиграли разбирательство по поводу выбора места для строительства третьего моста через Каму. В августе текущего года общественники Денис Галицкий и Александр Синявский подали в суд иск к краевым властям, посчитав, что место строительства третьего моста было выбрано без публичных слушаний. Пермский краевой суд отклонил иск общественников.

Напомним, строительство нового моста через Каму планируется начать в 2023 году. Как заявляли краевые власти, третий автомобильный мост может быть построен в створе ул. Крисанова. Инженерное сооружение пройдет по территории завода «Телта» и частично затронет площадку порта Пермь.

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