Власти Перми показали, как будет выглядеть здание малой сцены ТЮЗа

Связать большую и малую сцены планируется с помощью перехода с улицы Екатерининской на Пермскую, а трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия.

Проектом предусматривается восстановление внешнего вида северного фасада здания на период первой половины ХХ века и корректировка планировочного решения помещений 1-2 этажей.

Фасады будут выполнены в цвете «охровая сиена». Архитектурные элементы фасадов будут исполнены в белом и коричневых цветах.