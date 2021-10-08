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Урбанистика

Власти Перми показали, как будет выглядеть здание малой сцены ТЮЗа

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми показал, как будет выглядеть здание малой сцены Пермского театра юного зрителя. Новая сцена будет находиться в «Доме уездного земства» на Пермской, 66.

Связать большую и малую сцены планируется с помощью перехода с улицы Екатерининской на Пермскую, а трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия.

Проектом предусматривается восстановление внешнего вида северного фасада здания на период первой половины ХХ века и корректировка планировочного решения помещений 1-2 этажей.

Фасады будут выполнены в цвете «охровая сиена». Архитектурные элементы фасадов будут исполнены в белом и коричневых цветах.

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