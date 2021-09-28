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Урбанистика

На Октябрьской площади в Перми появилась пешеходная аллея

На Октябрьской площади завершено устройство пешеходной аллеи. В следующем году здесь установят мобильные архитектурные формы, в которые будут высажены растения.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», зимой бульварная часть будет огорожена временными блоками, в следующем году ее и периметр автомобильной парковки напротив здания ПНИПУ выделят мобильными индивидуальными блоками, которые при проведении праздничных мероприятий на площади будут демонтироваться. Также в ноябре этого года запланирована установка восьми опор освещения и остановочного павильона.

Фото: Виталий Кокшаров

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