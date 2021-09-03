Власти Перми начали изымать участки для строительства железнодорожного моста через Каму

В Перми федеральное агентство железнодорожного транспорта приступило к изъятию земельных участков для строительства нового железнодорожного моста через Каму. Как сообщает «Новый компаньон», в федеральную собственность переходят муниципальные участки под опорами электропередач, а также строения и участки в промзоне в районе ул. Соликамской, которые находятся в собственности одного из пермских предпринимателей.

Новый железнодорожный мост будет возведен ниже Камской ГЭС и станет частью Северного обхода Перми. Общая протяженность объекта составит 4,65 км, из них мостовой переход – 2,4 км. Строительные работы должны начаться в 2021 году.